Как две капли: внучки Федора Добронравова становятся копией своего деда

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 18

Внучки Федора Добронравова становятся копией своего деда

Как две капли: внучки Федора Добронравова становятся копией своего деда

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Наследницы звездной династии накануне вышли в свет вместе со своим отцом и матерью.

Сын актера Федора Добронравова Виктор появился на премьере семейной картины «Легенды Орленка» в кинотеатре «Октябрь». Он пришел вместе со своей женой Александрой и двумя дочерьми: Варварой и Василисой. Об этом пишет Woman.ru.

Судя по опубликованным фото, девочки становятся копией своего знаменитого деда. Стоит отметить, что они одеваются достаточно стильно. Варвара пришла в черном брючном костюме с белой сумкой, а Василиса — в нежном белом платье с черной курткой и ободком на голове.

Действие фильма, на премьеру которого пришла звездная семья, происходит в знаменитом лагере «Орленок». Пятеро детей приезжают туда отдохнуть и обзавестись новыми знакомствами. Одна из девочек случайно пробуждает каменного старца. В результате компания друзей оказывается втянута в битву добра и зла.

Виктор Добронравов — актер и старший сын Федора Добронравова. Он известен по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Не родись красивой», «О чем говорят мужчины», и «Т-34».

Как ранее писал 5-tv.ru, авторы сериала «Сваты» будут обыгрывать уход из проекта актеров Федора Добронравова и Анны Кошмал.

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