Сама просила: подозреваемый в убийстве порноактрисы шокировал признанием

Любовник убитой девушки заявил, что избавил ее от страданий.

Подозреваемый в убийстве петербургской порноактрисы Анастасии Гришман (Хамловской) ее любовник на допросе заявил, что девушка сама попросила зарезать ее. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на источник в полиции.

«На предварительном допросе он признал вину. Сначала заявил, что она сошла с ума. После этого он добавил, что она сама попросила его убить ее. Тем не менее, он еще путается в показаниях», — сообщил собеседник издания.

Версию предполагаемого убийцы подтверждает подруга жертвы, которая ранее сообщила в полицию об убийстве Гришман. По ее словам, девушка давно просила убить ее, так как не решалась на самоубийство. При этом ее молодой человек якобы только с третьего раза согласился, чтобы избавить возлюбленную от страданий.

По подозрению в убийстве 26-летней порноактрисы ранее был задержан ее любовник — 24-летний уроженец Омска по имени Дмитрий. Вместе они проживали в съемной квартире на Южном шоссе.

О преступлении стало известно от подруги убитой, которая обратилась в полицию после того, как Дмитрий позвонил ей и признался в содеянном. Известно, что молодой человек ранее был судим за кражу и уклонение от военной службы.

Как сообщал 5-tv.ru, тело Анастасии Гришман было найдено в ванной комнате. По версии следствия, убийца зарезал возлюбленную, перетащил ее тело в ванную и сбежал, предварительно позвонив ее подруге и сообщив об убийстве.