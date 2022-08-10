Задержан подозреваемый в убийстве порноактрисы в Петербурге
Тело девушки было найдено в ванной комнате съемной квартиры
Фото, видео: TikTok / g.rshmn; Следственный комитет
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Задержан подозреваемый в убийстве порноактрисы в Петербурге. Тело 26-летней Анастасии Гришман (Хамловской) было найдено в ванной комнате съемной квартиры на юге города.
По предварительной версии, с девушкой расправился ее сожитель — 24-летний уроженец Омска по имени Дмитрий. Предполагается, что юноша зарезал возлюбленную, а потом перетащил ее тело в ванную и сбежал, предварительно позвонив ее подруге и рассказав об убийстве.
Известно, что Дмитрий был ранее судим за кражу и уклонение от прохождения военной службы.
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