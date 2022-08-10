В Москве форточник украл собаку, ювелирные изделия и две бутылки вина

Ювелирные изделия и немецкий шпиц стали добычей столичного форточника. Жители района Соколиная Гора забыли закрыть окно, покидая дом, чем злоумышленник не преминул воспользоваться.

Забравшись на второй этаж по водосточной трубе, дерзкий грабитель прихватил дорогие украшения и пару бутылок вина - видимо, чтобы отпраздновать успех затеи. Впрочем, этого ему показалось мало, и тогда мужчина решил похитить собачку. Маленький охранник сопротивления не оказал.

Благодаря оперативной работе полицейских, и вор, и его пушистая жертва были найдены. А вот ювелирку домушник успел продать. Теперь его ждет суд и, вероятно, лишение свободы сроком до шести лет.