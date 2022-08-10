Владимир Путин дал старт движению по Архангельскому мосту через реку Шексну

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Это один из самых больших вантовых мостов в России, который, к слову, построили за тысячу дней и сдали на два года раньше срока.

Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru

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Добраться из северо-западных регионов в другие части страны сегодня стало проще. В Череповце открыли новый мост через реку Шексну. Старая переправа не справлялась с нагрузками. Теперь, к примеру, расстояние до Москвы сократилось на 132 километра, ближе стал и Петербург.

По видеосвязи в церемонии открытия принимал участие Владимир Путин. Архангельский мост строили ровно тысячу дней и сдали на два года раньше запланированного.

«Вы, его создатели, хорошо понимали, насколько мост нужен городу, всему региону, и приложили все силы, проявили упорство и, скажу прямо, самоотверженность для достижения результата. И этот результат — налицо. Этот мост, которому горожане уже дали название „Архангельский“, послужит развитию всей череповецкой агломерации, ее новых районов. Открываются новые возможности для организации транспортного сообщения, повышения его доступности, налаживания транзитного движения по федеральным и региональным дорогам», — отметил президент.

Архангельский мост — один из самых больших вантовых мостов в России. Его протяженность более километра. Своим внешним видом он напоминает арфу. Так что у города появился не только мост, но и новая визитная карточка.

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Владимир Путин дал старт движению по Архангельскому мосту через реку Шексну

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