Конец эпохи IPhone? Спасет ли новый закон Байдена от краха IT-гигантов США

Американцы неожиданно для себя открыли, что их микроэлектронная промышленность полностью зависит от поставок импортных полупроводников.

Соединенным Штатам незамедлительно аукнулся провокационный визит «дерзкой путешественницы» Нэнси Пелоси на Тайвань вопреки протестам Китая. Ответные меры КНР напомнили американцам, что их гиганты микроэлектроники полностью зависят от поставок тайваньских микрочипов.

Уровень опасности в Белом доме, надо признать, тоже оценили мгновенно. Накануне президент США Джо Байден пописал закон о мерах поддержки американских производителей полупроводников на 52,7 миллиарда долларов для усиления позиций в конкуренции с Китаем. Спасет ли это от краха IT-гигантов США, в комментарии 5-tv.ru рассказал политолог Дмитрий Солонников.

«Выделение 50 миллиардов на научные разработки, подготовку кадров — это не вопрос производства полупроводников в США уже завтра. Речь идет о запуске глобального проекта импортозамещения в США, итоги которого можно будет увидеть в лучшем случае года через два-три, а реально — через пять-семь лет», — отметил эксперт.

По мнению Солонникова, это тот срок, в течение которого Тайвань, по оценкам американцев, перейдет под контроль КНР. И для США критически важно успеть за это время восстановить у себя промышленное производство, которое они ликвидировали в период господства идеи единой мировой либеральной экономики с центром в Америке.

«Сейчас США возвращают производство к себе. Первым это начал делать Трамп, и это была его основная концепция. Но мы видим, что-то же самое делает и демократический Байден. Дело в том, что мир больше не един. США признают, что глобализации больше не будет. Сейчас речь идет о создании двух технологических платформ, одна из которых — китайская, и Тайвань будет входить в нее. США тоже говорят о создании своей платформы, ориентированной на Штаты и их союзников», — пояснил политолог.

По мнению Солонникова, Китай роль одного из мировых технологических центров вполне устроит, и он им станет. Однако для США это серьезный вызов, потому что они должны будут кардинально перестроить систему управления и глобального позиционирования.

«Для IPhone в ближайшей перспективе это не значит ничего, потому что еще раз: реальное производство в США начнется через несколько лет. Сейчас все будет оставаться по-прежнему, и это решение (закон о полупроводниках — Прим. ред.) говорит о том, что США не будут бороться за сохранение Тайваня в качестве своего протектората, а готовы отдать его Китаю, создавая свою технологическую базу на своей территории», — отметил эксперт.

Он не исключил, что между США и КНР уже есть некий негласный договор о проведении линии разделения через несколько лет.

На днях стало известно, что производство новейших iPhone 14 могут задержать из-за визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Как сообщал 5-tv.ru, местная компания TSMC является основным поставщиком чипов, на базе которых собирают «яблочные» смартфоны в Китае. Однако после скандальной командировки Пелоси торговые отношения между КНР и Тайванем ужесточились. В результате часть произведенных чипов могут вернуть обратно на остров, что и спровоцирует задержку в производстве техники Apple.