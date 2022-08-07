Производство новейших iPhone 14 могут задержать из-за визита Нэнси Пелоси на Тайвань. Компания Apple невольно оказалась замешана в торговой войне между Пекином и Тайбэем.

Дело в том, что тайваньская компания TSMC является основным поставщиком чипов, на базе которых собирают айфоны в Китае. После нашумевшей командировки спикера Палаты представителей США торговые отношения между двумя государствами ужесточились.

В результате часть произведенных чипов могут вернуть обратно на Тайвань, что и спровоцирует задержку в производстве яблочной техники.