Компания Apple невольно оказалась замешана в торговой войне между Пекином и Тайбэем.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Apple; 5-tv.ru

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Пелоси летит на Тайвань

Производство новейших iPhone 14 могут задержать из-за визита Нэнси Пелоси на Тайвань. Компания Apple невольно оказалась замешана в торговой войне между Пекином и Тайбэем.

Дело в том, что тайваньская компания TSMC является основным поставщиком чипов, на базе которых собирают айфоны в Китае. После нашумевшей командировки спикера Палаты представителей США торговые отношения между двумя государствами ужесточились.

В результате часть произведенных чипов могут вернуть обратно на Тайвань, что и спровоцирует задержку в производстве яблочной техники.

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