Хоккеист Михаил Воробьев признал вину в покупке военного билета

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Известному спортсмену грозит до 12 лет лишения свободы. Избежать этого можно было, отслужив год в армии.

Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru

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Вместо года армии — до 12 лет лишения свободы. Такой срок грозит хоккеисту Михаилу Воробьеву. Сегодня в суде он признал вину в даче взятки за военный билет.

Как считает следствие, игрок петербургского СКА заплатил сотруднику военкомата, чтобы избежать призыва на службу. Произошло это несколько лет назад.

Сейчас Воробьев находится под подпиской о невыезде. Кроме срока, ему грозит крупный штраф. Рассмотрение дела продолжится 22 августа.

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Хоккеист Михаил Воробьев признал вину в покупке военного билета

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