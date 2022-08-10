Тодоренко обвинили в нанесении вреда психике сына родами при нем: «Очень травматично»

В будущем маленький Миша Топалов может отказаться от романтических отношений и заведения собственных детей из-за увиденного в трехлетнем возрасте.

Психолог и психоаналитик Ирена Сирма в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала, какими последствиями грозит трехлетнему сыну Регины Тодоренко и Влада Топалова присутствие при родах матери.

По словам специалиста, для маленького Миши Топалова это стало настоящей травмой. Известная телеведущая допустила огромную ошибку, заставив маленького ребенка смотреть на собственные роды от начала до конца.

«У ребенка в три с половиной года еще не сформирован психический аппарат, и он не может принять и переварить то, что связано с болью. То, что маме плохо и больно, ребенок чувствует, видит и понимает. Ну и как тогда с этим связана эта Регинина игра? Что значит игра? Это мама показывает в доме, где ребенок должен чувствовать себя в полной безопасности, некий ужастик. В нем мама якобы трансформируется в тигра, потом в корову, а потом в шарик. Ну спасибо, что не улетает!» — скептично подметила эксперт.

По словам психолога, у малыша в таком случае создается ощущение, будто его собственный дом — это небезопасное место. Вместо поддержания атмосферы любви и заботы популярная ведущая окунула малыша в страх и ужас.

«Он не может помочь маме в тот момент, когда ей плохо и больно, он это видит. Обмануть ребенка невозможно. Он чувствует страх и бессилие, а что еще он может чувствовать? Для ребенка это очень травматично. Весь окружающий мир он будет ощущать как небезопасный, и ему дальше придется искать какой-то островок безопасности в ком-то другом!» — рассказала психоаналитик.

По словам Ирены Сирмы, этот опыт неизбежно скажется на романтических отношениях Миши Топалова, когда он вырастет и станет зрелым мужчиной. Есть большая вероятность, что ставший взрослым сын знаменитостей либо втянется в зависимые отношения, либо будет избегать любви вообще. В его голове она может оказаться сопряжена с опасностью — страхом, что любимой женщине будет больно, и он никак не сможет ей помочь. Это может вызвать даже нежелание заводить собственных детей.

Регина Тодоренко с новорожденным сыном. Instagram* / reginatodorenko

Регина Тодаренко и Влад Топалов стали родителями во второй раз меньше месяца назад. О том, что в момент родов второго дитя Регины Тодоренко, от начала до конца присутствовал ее трехлетний сын Михаил, ведущая сообщила в своих социальных сетях. Она мечтала, что все члены ее семьи будут рядом в один из самых ответственных моментов ее жизни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Регина Тодоренко рассказала о реакции сына на рождение брата.

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