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Тодоренко играла со старшим сыном во время родов: «Мишка не хотел уходить»

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Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала 26

Регина Тодоренко рассказала, как играла со старшим сыном во время вторых родов

Тодоренко играла со старшим сыном во время родов: «Мишка не хотел уходить»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Телеведущая переживала, что первый ребенок будет ревновать ее ко второму малышу, однако ее опасения не оправдались.

Регина Тодоренко поделилась своим опытом родов при старшем сыне. Телеведущая призналась, что Миша отказался ее оставлять одну, заявил, что будет рядом для поддержки. В итоге Тодоренко играла с ним во время схваток, что, однако, ее нисколько не смутило.

«Я готовила его к родам, рассказывала о процессе встречи с малышом, говорила, что может наступить момент, когда маму нужно будет оставить одну, что, возможно, мама будет издавать разные странные звуки, и, если захочется уйти и заняться своими делами, он может смело приступать к задуманному, — отметила блогер в своем Telegram-канале. — Но Мишка не хотел уходить, он изъявил желание быть рядышком: „Я буду поддерживать тебя, мамочка“. А я радовалась, что даже в схватках могу поиграть с сыном».

Когда же на свет появился малыш, Майкл прибежал в комнату, обнял своего папу Влада Топалова, который также присутствовал при родах, и радостно объявил: «Теперь у нас есть малыш!», поделилась воспоминаниями Тодоренко.

По словам телеведущей, она переживала, что старший сын приревнует ее к младшему, однако пока что Миша радуется пополнению в семействе. Блогер вместе с супругом старается сделать все, чтобы старший не чувствовал себя обделенным вниманием и любовью.

«За время беременности я узнала, что с появлением младших старшие детки вновь мечтают стать маленькими», — рассказала о своем открытии Тодоренко.

Потому она спокойно дает Мише возиться с сосками, пеленками и катает его в коляске, не требуя при этом вести себя как подобает взрослому.

«Мне хочется верить, что все эти действия уже дают плоды. В первую неделю Майкл никого не подпускал к братику, кричал: „Это мой брат, я его защищаю! Не надо его трогать!“» — поделилась телеведущая.

Тодоренко до последнего не знала пол своего ребенка. Она хотела устроить себе сюрприз — в итоге на свет появился мальчик, которому дали имя Мир.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Приходько потребовала признания от Тодоренко и Топалова.

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