Кошмал высказалась об отношении к Добронравову: «Есть вещи поважнее»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 44

Звезда «Сватов» Анна Кошмал рассказала о безразличии к Федору Добронравову

Кошмал высказалась об отношении к Добронравову: «Есть вещи поважнее»

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

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Русофобски настроенная звезда «Сватов» потеряла интерес к травле российских коллег.

Украинская звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал, которая ранее буквально терроризировала российского коллегу Федора Добронравова требованиями осудить спецоперацию РФ в Донбассе, неожиданно охладела к этому занятию. Своим подписчикам в соцсети она дала понять, что партнер по популярному проекту ей теперь безразличен.

Так, одна из поклонниц спросила Кошмал, как она относится к политической позиции Добронравова, который поддержал действия России на Украине и навещал раненых участников спецоперации в госпитале Самары.

«Никак. На данный момент есть более важные вещи», — заявила актриса.

Накануне режиссер сериала «Сваты» Эдуард Радзюкевич высказался о русофобских выходках Кошмал. Он заявил, что актриса ведет себя как «Иван, родства не помнящий».

Ранее 5-tv.ru рассказал о причинах отказа Федеора Добронравова от съемок в новых «Сватах».

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