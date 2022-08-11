Как с картинки: актер Милош Бикович показал новую возлюбленную
Актер Милош Бикович показал свою новую возлюбленную Ивану Малич
Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich
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Пара счастливо проводит совместный отпуск на Бали. Они уже планируют жить вместе.
Сербский и российский актер Милош Бикович раскрыл личность своей новой возлюбленной. Фотографию с ней он опубликовал в соцсетях.
В прошлом году закончились отношения артиста с чемпионкой по бальным танцам Ариной Волошиной. Тогда танцовщица заявила об усталости из-за нескончаемого эгоизма возлюбленного. Теперь актер нашел новое счастье.
Новой девушкой Биковича оказалась юристка из Черногории Ивана Малич. Сейчас возлюбленные счастливо отдыхают в совместном отпуске на Бали. Именно оттуда Молош выложил фото с красивой спутницей.
На снимке пара позирует в одном из местных кафе, предвкушая вкус бодрящего кофе. Также артист похвалился, что придерживается здорового образа жизни.
Милош Бикович показал новую возлюбленную Ивану Малич.
Следует отметить, что возлюбленные имеют серьезные планы на отношения. После отпуска знаменитости собираются поселиться в новом доме, который Бикович построил под Белградом. Поклонники с нетерпением ждут вероятного объявления о помолвке.
Ранее 5-tv.ru писал о жутком рассказе Милоша Биковича про детство под натовскими бомбардировками.
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