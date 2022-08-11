Сташенко категорически отказалась покидать РФ по примеру Галкина: «Никогда в жизни!»

|
Никита Кротов
Никита Кротов 142

Актриса Оксана Сташенко категорически отказалась покидать Россию

Сташенко категорически отказалась покидать РФ по примеру Галкина: «Никогда в жизни!»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Andrey Ershtrem/IZVESTIA

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Муж звезды — украинец. При этом пара смотрит на текущие события одинаково.

Актриса Оксана Сташенко категорически отказалась покидать Россию по примеру опального юмориста Максима Галкина и других знаменитостей. Звезда сериала «Возвращение Мухтара» рассказала об этом порталу dni.ru.

Объясняя свое решение, Оксана Михайловна назвала себя дочерью своего народа.

«Никогда в жизни! Я — дочь своего народа. Я — дочь своей страны. Сейчас нашей стране сложно. И я обязана пройти вместе с ней весь этот непростой путь, выдержать все сложности», — заявила артистка.

Сташенко добавила, что ее муж - украинец. При этом он полностью сходится во мнении с женой. Селебрити отметила, что в свое время на Украине у нее было 80% киноработ, ей даже пришлось разлучиться с матерью и братом.

Более того, Оксана Михайловна не понимает тех, кто бежит из страны и хотела даже отправиться в Донбасс с выступлениями, но сейчас у нее плотный график. Попытку отмены русской культуры в мире она считает обратной эволюцией.

«Не от обезьяны к человеку, а от человека — к червю», — резюмировала Сташенко.

Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля. Власти ЛДНР попросили Москву оказать регионам военную поддержку для защиты мирного населения от массированных обстрелов, которые возобновил киевский режим. С тех пор мир шоу-бизнеса «раскололся». Одни артисты поддержали действия российских властей, а другие — осудили.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Оксана Сташенко рассказала о причинах госпитализации.

+13° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
60.45
0.07 61.70
0.15
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 11 августа

Последние новости

10:20
Сцепились и умер: сожительница «скопинского маньяка» об убийстве в его доме
9:56
Карина Купер о жизни в России: «Возвращаюсь и передаю знания и опыт»
9:26
В Италии автомобили сносит потоками воды из-за сильнейших ливней
9:12
Названы самые необычные имена для новорожденных в Петербурге
9:03
Сташенко категорически отказалась покидать РФ по примеру Галкина: «Никогда в жизни!»
8:44
Мощный пожар вспыхнул на складе завода по переработке электроники в США

Сейчас читают

Психолог Карнаух предупредил, что лень передается по наследству
Болгарию накрыло выбором газа
Cтали известны подробности необычного завещания Максима Аверина
Глава МВД Германии пожалела о фотографии с Кличко

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год