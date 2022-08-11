Сташенко категорически отказалась покидать РФ по примеру Галкина: «Никогда в жизни!»

Муж звезды — украинец. При этом пара смотрит на текущие события одинаково.

Актриса Оксана Сташенко категорически отказалась покидать Россию по примеру опального юмориста Максима Галкина и других знаменитостей. Звезда сериала «Возвращение Мухтара» рассказала об этом порталу dni.ru.

Объясняя свое решение, Оксана Михайловна назвала себя дочерью своего народа.

«Никогда в жизни! Я — дочь своего народа. Я — дочь своей страны. Сейчас нашей стране сложно. И я обязана пройти вместе с ней весь этот непростой путь, выдержать все сложности», — заявила артистка.

Сташенко добавила, что ее муж - украинец. При этом он полностью сходится во мнении с женой. Селебрити отметила, что в свое время на Украине у нее было 80% киноработ, ей даже пришлось разлучиться с матерью и братом.

Более того, Оксана Михайловна не понимает тех, кто бежит из страны и хотела даже отправиться в Донбасс с выступлениями, но сейчас у нее плотный график. Попытку отмены русской культуры в мире она считает обратной эволюцией.

«Не от обезьяны к человеку, а от человека — к червю», — резюмировала Сташенко.

Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля. Власти ЛДНР попросили Москву оказать регионам военную поддержку для защиты мирного населения от массированных обстрелов, которые возобновил киевский режим. С тех пор мир шоу-бизнеса «раскололся». Одни артисты поддержали действия российских властей, а другие — осудили.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Оксана Сташенко рассказала о причинах госпитализации.