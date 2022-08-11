Страны вынуждены признать, что никакие рестрикции в отношении РФ не работают: цены на нефть вернулись к прежним показателям и объемы добычи — тоже.

Западные СМИ признали, что Россия в противостоянии на нефтяном рынке одерживает победу. В частности, об этом пишет обозреватель Bloomberg Хавьер Блас. Автор отмечает, что лидерство РФ в энергетическом вопросе очевидно, с каких бы сторон на это ни посмотреть.

Во-первых, сказанное подтверждает ситуация с объемами добычи нефти. Так, в прошлом месяце показатель страны вернулся к уровню начала года и составил в среднем почти 10,8 миллионов баррелей в день. Для сравнения, в январе он был 11 миллионов. Причем июль стал третьим месяцем восстановления добычи нефти.

Второй показатель успеха РФ — цена на нефть, считает автор. Если сначала, из-за украинского кризиса, страна продавала ее с огромными скидками, то в последние недели стоимость «черного золота» достигла прежнего уровня на рынке. Это, по мнению обозревателя, позволяет сделать вывод, что энергетические санкции не работают.

И еще один показатель носит политический характер. Журналист поясняет, что буквально весной западные политики были полностью уверены в том, что картель ОПЕК, возглавляемый Саудовской Аравией и ОАЭ, откажется от союза с Россией. Но произошло обратное. После визита президента США Джо Байдена в Эр-Рияд туда прилетел вице-премьер России Александр Новак, а через несколько дней ОПЕК+ объявила лишь о незначительном увеличении добычи нефти.

«Когда в ноябре вступят в силу европейские санкции в отношении экспорта российской нефти, правительства стран региона столкнутся с непростым выбором, поскольку энергетический кризис начнет сказываться на потребителях и компаниях», — предупредил автор.

В конечном итоге, полагает Блас, сочетание холодной погоды, резкого роста спроса на электроэнергию и инфляции в конце года может подорвать поддержку Украины со стороны Запада. Это на публике страны единогласно демонстрируют решительность в энергетическом вопросе, а в частном порядке осознают угрозу экономике.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Венгрия и Словакия договорились с Украиной о транзите нефти по «Дружбе», а российская сторона согласилась с этим решением.