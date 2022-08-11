«Скопинсому маньяку» Мохову грозит от двух лет тюрьмы за новое преступление

«Скопинскому маньяку» Виктору Мохову, которого подозревают в сокрытии убийства, произошедшего в его доме, в любом случае грозит до двух лет лишения свободы. Об этом рассказал первый генпрокурор России Валентин Степанков.

По его словам, сейчас следователю предстоит решить, какая ответственность будет лежать на Мохове. Либо это укрывательство преступления, либо это пособничество, когда он выступает как соучастник убийства.

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«В первом случае статья, надо сказать, не самая строгая. С учетом его личности, Мохов максимум может получить до двух лет. Ну и полиция вздохнет, если отправит его на этот срок в места лишения свободы. Соучастие же в умышленном убийстве — это более тяжкая статья, и, конечно, не два года лишения свободы, как за укрывательство», — цитирует Газета.ру слова Степанкова.

Он отметил, что следственные органы пошли на «хитрость», когда задержали Мохова на десять суток за то, что он не ночевал дома, за это время с ним работали. Он напомнил, что суд запретил «скопинскому маньяку» покидать дом ночью и приближаться к воспитательным и учебным заведениям ближе, чем на 100 метров после освобождения от 16-летнего тюремного заключения.

«В общем-то эти дополнительные ограничения свидетельствуют о том, что он находился под контролем полиции. После этого происшествия его задержали по решению суда на десять суток за нарушение таких мер, которые якобы выразились в том, что он не ночевал одну из ночей дома. Эта небольшая хитрость следственных органов, потому что, задержав его, они, конечно, с ним работали по обстоятельствам обнаружения трупа, к которому его причисляют», — сказал Степанков.

Также он напомнил о своем прогнозе, что освобожденный в 2021 году Мохов скорее всего не вернется к насилию, за которое отбывал срок. Он отметил, что он сбылся, однако «скопинский маньяк» вел такой образ жизни, который давал возможность друзьям-собутыльникам употреблять спиртное в его доме.

«Я думаю, что какой-то упрек можно высказать и участковому, который, вполне возможно, не каждый вечер проверял, чем этот Мохов занимается. Вокруг него собирались люди с такими отрицательными свойствами характера и поведения, что привело к этой трагедии, к возможному убийству», — сказал генпрокурор.

Мохова после освобождения суд обязал четыре раза в месяц отмечаться в отделе полиции, кроме того участковый имел право «навещать» Мохова в любое время суток, чтобы проверить местонахождение «скопинского маньяка».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мохов попал в поле зрения правоохранительных органов. В его доме было совершенно убийство еще 2 августа. Тогда Мохов вместе с товарищами выпивал, возможно, за День ВДВ. В какой-то момент он заподозрил одного из собутыльников в краже гуся. Другой товарищ решил отомстить за птицу и точным ударом локтем в шею убил подозреваемого.