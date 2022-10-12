Золото или серебро: как выбрать обручальные кольца, чтобы брак был счастливым

Неправильно подобранные кольца могут испортить судьбу, считают эксперты. Психолог разъяснила ситуацию.

Психолог Алена Ефимова рассказала, как выбрать обручальные кольца, чтобы семейная жизнь была долгой и счастливой. По ее словам, главное, чтобы поверхность украшений была гладкая.

«Первое, на что стоит обратить внимание — это на то, что на обручальных кольцах поверхность должна быть гладенькой, без камушек и гравировки. Это символ того, что семейная жизнь будет ровной, гладкой, без падений и без препятствий», — рассказала эксперт в интервью 5-tv.ru.

Она добавила, что если очень сильно хочется камушек, то можно посмотреть кольца для помолвок. На них допускаются дополнительные украшения. Можно рассматривать кольца с бриллиантами, жемчугом, изумрудом и рубином. Психолог считает, что невесты с такими украшениями будут чувственными, мудрыми, сексуальными и будут притягивать богатство и изобилие.

«Есть потрясающая традиция, что обручальные кольца должны передаваться из поколения в поколение. Но, молодожены, прежде чем принимать такие подношения, убедитесь в том, что те, кто их носили, прожили долгую, счастливую, сытную жизнь в любви и в заботе. Иначе вы просто накинете на себя лишние проблемы», — указала Ефимова.

Также она обратила внимание, что обручальные кольца нельзя никому давать померить. Особенно стоит остерегаться тех, у кого проблемы в личной жизни. Кроме того, кольца должны быть парными, купленные в один день и в одно время.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Silas Stein; 5-tv.ru

Экстрасенс и мастер оккультных наук Андрей Харрис также посоветовал, чем ориентироваться в выборе колец. Он указал, что важно понимать: это не просто ювелирные украшения, а настоящий магический обряд. Ведь обмен кольцами подразумевает слияние двух энергий и образование единого организма под названием «семья».

«Правило номер один. Желательно, чтобы кольца были одинаковыми. Это позволит сбалансировать энергии и не сделать перекос в ту или иную сторону, а значит в семье все будут равны. Согласитесь, в этом тоже кроется частичка счастья», — сказал эксперт.

Он добавил, что также обручальные кольца не должны содержать узоров и надписей. Ровное кольцо символизирует силу солнца и ровную прекрасную судьбу. Если на нем что-то написать, то таким образом мы делаем судьбу непредсказуемой. Кроме того, главный метал, которому покровительствует солнце — это золото. Поэтому важно, чтобы обручальные кольца были из золота.

«Максимальной силой обладает белое золото, на втором месте идет желтое и на третьем красное. Все зависит от ваших возможностей, но с точки зрения магии именно белое золото сулит длинную и счастливую семейную жизнь», — объяснил Харрис в интервью 5-tv.ru.

Мастер рассказал лайфхак для тех, кто хочет улучшить ту или иную сферу семейной жизни — это использовать магические камни в кольце невесты. Так, например, бриллиант дает несокрушимую силу вашему союзу и является отражением вашей верности и твердости вашего выбора. Такие союзы, как правило, очень долгие. В том случае, если вы хотите, чтобы вы стали теми людьми, о которых говорит весь мир, чтобы ваш род был крепким, а материальный успех огромным, используйте изумруд.

«Никогда не используйте чужие обручальные кольца, потому что они впитывают энергию своего владельца. А кто знает, что было в другом союзе? Не используйте фамильные украшения и старинные ювелирные изделия. Никогда не знаешь, есть ли на них проклятия, никому не показывайте кольца до брака. Существует ряд порч, которые делаются на кольца, которые еще не надели друг другу молодожены», — предостерег Харрис.

Он также посоветовал носит серебряные кольца тем парам, которые хотят иметь глубокую связь друг с другом. серебру покровительствует луна, которая является одной из самых сильных святил в магии. По словам эксперта, кольцо с ее силой позволит углубиться в души друг друга и найти то, что другим людям не под силу.

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