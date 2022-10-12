В Нижнем Тагиле арестовали готовившего теракт приезжего из Украины

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 269

В ходе обысков в доме предполагаемого преступника нашли компоненты для самодельной взрывчатки.

Фото, видео: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС; Пресс-служба Управления ФСБ РФ по Свердловской области

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В Нижнем Тагиле арестовали готовившего теракт мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы безопасности.

По данным следствия, совершить преступление намеревался гражданин, перебравшийся из Украины в Россию. В ходе обысков в доме предполагаемого преступника нашли компоненты для самодельной взрывчатки.

«Управлением ФСБ России по Свердловской области в Нижнем Тагиле предотвращен террористический акт в отношении административного здания. В результате спецоперации 5 октября задержан 59-летний местный житель, гражданин РФ, прибывший в Свердловскую область с территории Украины в 2014 году», — подчеркивалось в сообщении.

Детали уточняются. Если вина арестованного будет доказана, ему грозит большой тюремный срок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ назвала имя организатора теракта на Крымском мосту.

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