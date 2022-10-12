Тайный смысл или пиар: зачем Галкину* понадобился украинский талисман

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 2 267

Историк костюмов Бочаров объяснил желание Галкина* носить украинский талисман пиаром

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Накануне юморист пообещал поклоннице из Барселоны всегда носить с собой неприметную, но «важную» вещицу.

Историк костюмов Василий Бочаров объяснил, что может означать желание Галкина* носить украинский талисман. Как известно, он у него появился после недавнего концерта в Барселоне. Там артист так растрогал публику украинскими шутками, что к сцене подошла девушка и подарила юмористу платочек с надписями на мове или, как еще это называют в народе, хустинку. Поклонница попросила сохранить этот предмет на память, а Галкин пообещал, что будет носить его с собой.

Некоторые расценили этот поступок юмориста как жест в поддержку Украины. Возможно и то, что, для артиста это подарок имеет более глубокий смысл — он планирует использовать его как личный оберег. В эксклюзивном интервью для 5-tv.ru собеседник объяснил, как в данном случае стоит понимать комика.

По словам Василия Бочарова, платок использовали чуть ли не в первобытном обществе, задолго до того, как были сформированы государственные структуры. Причем этот предмет много раз менял свою функцию. В частности, был когда-то элементом обрядового костюма. Но в контексте произошедшей ситуации тайного смысла искать не стоит, считает эксперт.

«В данном случае, я так понимаю, Максим по глупости прихватил что-то с характерным набором цветов и пиарится на этом деле. Искать глубинный смысл в этом точно не нужно. Мы ж говорим про Максима Галкина. Это когда умудренный опытом сумасшедший профессор начнет чего-нибудь вдруг вырисовывать… А тут речь идет про шоумена — ну я сомневаюсь в его образовании и культурном бэкграунде», — заключил он.

Ранее 5–tv.ru рассказывал о доходах Максима Галкина за границей.

* — признан физлицом-иноагентом в РФ.

+6° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
63.76
0.08 62.59
0.24
Лучший способ привлечь в дом удачу: китайский совет дня на четверг, 13 ок...

Последние новости

15:30
Минобороны России сообщило о поражении четырех пунктов управления ВСУ
15:29
Захарова о заявлении Кулебы про Крым: «Главный дипломат признается в терроризме»
15:25
Бежавший от мобилизации Никита Пресняков оставил жену в России
15:23
Кабмин РФ выделит 29 миллиардов рублей на выплаты семьям с детьми из регионов
15:14
«Риск летального исхода»: врач оценил будущее Бони после восхождения на гору
15:10
«Суровый хомяк!» — дружба медвежонка с жителями Камчатки поразил туриста

Сейчас читают

Офтальмолог Азнаурян заявил об опасности просмотра телевизора в темноте
Лексус и Вован раскрыли: Кулеба признался в причастности Киева к атакам на Крым
"Свинтили от страха": Дробыш сообщил о возвращении покинувших Отчизну звезд

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Видео — любовный гороскоп на осень 2022 для всех знаков
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика