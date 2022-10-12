Эксперт предрек России будущее «тихой гавани» мировой экономики

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 174

Эксперт Григорьев предрек России будущее «тихой гавани» мировой экономики

Эксперт предрек России будущее «тихой гавани» мировой экономики

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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По мнению экономиста Владимира Григорьева, в эпоху распада Запада многие страны переведут свои деньги на хранение в банки необъятной.

В скором времени произойдет девальвация (понижение) всех валют, а Россия при этом станет «тихой гаванью» мировой экономики благодаря природному богатству. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил доцент Института мировой экономики и науки РУДН Владимир Григорьев.

Во-первых, отмечает эксперт, заморозка российских валютных резервов — настоящий разбой, устроенный Западом. Власти многих мировых держав уже понимают, что если подобное бесчинство идет в сторону такой сильнейшей страны, как Россия, то с ними Запад может обойтись еще хуже.

«Другие страны, например, богатые государства Персидского залива, это видят и понимают. Но если так можно поступить с Россией, — большой страной с ядерным оружием, — то с ними могут обойтись еще более беспардонно», — объяснил Владимир Григорьев.

Во-вторых, скоро все валюты мира начнут снижаться в цене, поэтому появится необходимость забрать их с Запада и перевести более безопасное и стабильное место хранения. Этим местом и станет Российская Федерация. У нее не будет таких проблем, благодаря богатству энергоресурсов, продовольствия. России даже не нужен импорт — все свое есть и в больших количествах.

«Все это сделает Россию своеобразной тихой гаванью. Другие страны могут этим воспользоваться и разместить в РФ часть своих резервов, обеспечив тем самым инвестиции в отечественную экономику», — сказал Владимир Григорьев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о признании главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в том, что благополучие Европейского союза целиком зависит от энергоресурсов России.

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