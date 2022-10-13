«Лучше не дышать»: что грозит эстонцам, которых хотят согревать сланцевым маслом

Минэкономики Эстонии разрешило топить граничащую с Россией Нарву с помощью органически насыщенного сланца, вскоре в стране заработает первая котельная.

В Эстонии вскоре планируется запуск первой котельной, работающей на сланцевом масле (сланцевая нефть - Прим. ред.), сообщают представители энергокомпании Adven. Отмечается, что решение заменить отопление природным газом на сланцевое масло на большей территории Вяндра (часть уезда Пярнумаа) было единственным возможным в свете нынешнего кризиса.

Изменение тарифа в связи с переходом на альтернативное топливо может произойти уже в ноябре. Также стало известно, что Минэкономики страны разрешило согревать граничащий с РФ город Нарва вредным сланцем. Насколько опасны решения Таллина, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассуждал профессор РГУ нефти и газа имени Губкина Валерий Бессель.

«Такое понятие как „сланцевое масло“ — оно, конечно, есть, но это такое условное понятие. Это сланец, насыщенный органикой, в Эстонии его очень много, это я говорю как человек, который родился и вырос в Эстонии, и родители которого участвовали в строительстве этих электростанций. Это был Советский Союз, первая электростанция была запущена в эксплуатацию, когда я пошел в первый класс, 1965 год, вторая — восьмой класс, 1973 год, как сейчас помню», — рассказал эксперт.

По словам Бесселя, Таллин отказывался от использования подобных электростанций, но потом «жизнь заставила». При этом вредоносность применения сланцевого масла не подлежит обсуждению. Как отметил профессор, ее можно сопоставить с опасностью сжигания битума (продукт выветривания нефти. — Прим. ред.) или последствиями переработки дизельного топлива.

«Да, это грязно. Экологически грязное топливо. Это то же самое, что сжигать тот самый битум: вы получаете оксиды углерода, оксиды азота, плюс там еще твердый остаток образуется, это пыль от сжигания тяжелого органического топлива… Если говорить о вреде для человека, это монооксиды углерода и монооксиды и диоксиды азота — очень вредны для человека, лучше ими не дышать», — заключил Бессель.

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