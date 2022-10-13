Лучший способ привлечь в дом удачу: китайский совет дня на четверг, 13 октября

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 936

Очищать придется все: и дом, и рабочие процессы, и даже круг общения.

Лучший способ привлечь в дом удачу: китайский совет дня на четверг, 13 октября

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в четверг, 13 октября?

В четверг в мир приходят энергии очищения. Они призывают освободить от лишнего пространство вокруг и внутри нас. Генеральная уборка в доме или в отношениях — лучшие занятия для этого четверга.

Совет дня: обязательно проведите в четверг какую-нибудь очищающую процедуру. Баня, спа, массаж или просто «голодный день» исключительно благотворно скажутся на вашем самочувствии.

Предостережение дня: не стоит в четверг начинать стройку, покупать имущество или выходить на новую работу. Энергии могут «помочь», и вы очень быстро избавитесь от приобретенного.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

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Лучший способ привлечь в дом удачу: китайский совет дня на четверг, 13 ок...

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