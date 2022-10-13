«Просто будь здорова»: Юлия Ковальчук заговорила о «тайной» пятилетней дочери

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 2 999

Юлия Ковальчук поздравила дочь с пятилетием и показала сюрприз для наследницы

«Просто будь здорова»: Юлия Ковальчук заговорила о «тайной» пятилетней дочери

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Певица не желает распространяться о ребенке, рожденном в отношения с Алексеем Чумаковым. Однако особенный случай стал исключением из правил.

Певица и телеведущая Юлия Ковальчук поздравила дочь с днем рождения. В этом году маленькой наследнице певца Алексея Чумакова исполнилось пять лет. Счастливые родители предпочли оградить девочку от общественности и потому не показывают публике ее фотографии.

Даже в такой особенный день пара не отошла от принципов, поэтому с праздника в личном блоге звезды появился только один снимок — это гостиная, украшенная воздушными шарами. Помимо них, на фото виднелась большая подарочная коробка.

«Пять лет невероятного счастья! Доченька, любимая, просто будь всегда здорова! Мы всегда с папочкой рядом», — подписала публикации артистка.

Стоит отметить, что Чумаков и Ковальчук производят впечатление крепкой и неразлучной пары. Знаменитости состоят в отношениях почти 15 лет. Известно, что Юлия без проблем выносила ребенка и всего за несколько месяцев пришла в форму. Телеведущая признавалась, что с удовольствием станет мамой и во второй раз. Ранее 5-tv.ru сообщал, что у Юлии Ковальчук произошло пополнение в семье. Правда, это оказалось не совсем то, чего ожидали поклонники.

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