Певица Шер продает свой особняк в Малибу за 85 миллионов долларов

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 36

Знаменитость решила избавиться от шикарного дома с видом на Тихий океан. Но зачем?

Певица Шер продает свой особняк в Малибу за 85 миллионов долларов

Фото: www.globallookpress.com / Billy Bennight

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Американская актриса и вокалистка Шер продает свой особняк в Малибу. Стоимость апартаментов составляет целых 85 миллионов долларов. Информация о продаже появилась в The Wall Street Journal. Как отмечается в издании, роскошное жилье площадью 1226 квадратных метров построили 23 года назад, из окна здания виднеется шикарный вид на Тихий океан.

Также в огромном доме находится семь спален, несколько туалетных комнат, бассейн, спортивный зал, зона для тенниса, собственный театр и даже специальное место с климат-контролем, где Шер держит сотню различных париков. При этом во дворе особняка расположен потрясающий фонтан в мавританском стиле и дом для гостей.

Причина, по которой певица приняла решение избавиться от богатого жилья пока не разглашается. Возможно, звезда нуждается в крупной сумме денег. Известно, что 76-летняя вокалистка увлекается пластическими операциями, и, вероятно, захотела вновь обратиться к хирургам. Как отмечало издание dni.ru, внешность артистки абсолютно не совпадает с ее возрастом. Исполнительница выглядит моложе на пару десятков лет.

Давно не секрет, что многие медийные личности питают страсть к большой жилплощади. Например, у сбежавшей из России певицы Аллы Пугачевой остался целый дворец в Подмосковье. Ранее 5-tv.ru сообщал, кому вокалистка оставила свою недвижимость.

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