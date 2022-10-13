Диагноз по внешнему виду: врач рассказал, какие болезни отражаются на лице

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Александра Саливанова
Александра Саливанова 350

Профессор Фадеев: по лицу можно распознать нарушения эндокринной системы

Диагноз по внешнему виду: врач рассказал, какие болезни отражаются на лице

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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В работе врача главное не только найти контакт с пациентом, но и увидеть его лицо, потому что именно с него начинается диагностика. По чертам лица можно предположить даже диагноз пациента.

Лицо содержит в себе всю информацию о человеке и состоянии его организма. Об этом в интервью Газета.ру рассказал эндокринолог, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Валентин Фадеев.

Эксперт отметил, что на своих приемах просит пациентов обязательно снимать маску, так как, увидев лицо, может лучше понять, с какой проблемой к нему обращаются. Своими познаниями в области физиогномике применительно к медицине врач делится со своими студентами. Однако практиковаться в данной науке стоит только людям с профильным медицинским образованием.

По мнению врача, больше половины информации о диагнозе «написаны» на лице. Так, например, сразу можно определить, что у человека проблемы с щитовидной железой. У пациентов с пучеглазием и характерной мимикой наблюдается болезнь Грейвса (Базедова).

также специалист рассказал, что по лицу пациента можно сказать, что у того тяжелый гипотиреоз — дефицит гормонов. На это указывают характерные изменения кожи, мимики, цвета лица, роста волос и даже блеск глаз.

По лицу также можно определить и другие болезни эндокринной системы, даже тип диабета, который диагностирован у пациента.

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