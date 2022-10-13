Муж оказался не при чем? Немецкая свекровь призналась в расчленении россиянки Бауманн

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 3 666

Немецкая свекровь призналась в расчленении россиянки Бауманн

Фото, видео: Instagram* @gde_nasha_katya; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Мать жертвы подозревает, что женщина просто решила защитить своего сына.

Свекровь убитой в Германии петербурженки Екатерины Бауманн призналась, что это она лишила жизни свою невестку. Очередное судебное заседание по делу состоялось накануне, 12 октября, там-то женщина и разоткровенничалась. До этого момента главным подозреваемым по делу был ее сын.

Как известно, инцидент произошел в феврале этого года, в маленьком немецком городке Бременхафен. В один прекрасный день девушка неожиданно для всех пропала, оставив дома свою пятилетнюю дочку. Ни родные, ни близкие были не в курсе, куда могла исчезнуть местная жительница с российскими корнями. И вот спустя месяц девушка нашлась.

Только уже мертвой и в расчлененном виде. Как в страшных детективах, ее тело все это время плавало в реке, пока его не вынесло на берег. В тот же день, когда обнаружили труп, арестовали супруга жертвы. Правда, на всех заседаниях он отрицал свою причастность к убийству жены. А накануне дело вообще приобрело неожиданный поворот — мать мужчины заявила, что все преступление совершила она, сообщает немецкое издание Buten un binnen. По версии женщины, та пришла в гости к невестке, та накинулась на нее с ножом, и свекровь в ответ задушила жертву.

Однако мать петербурженки Светлана Болгова не сомневается, что показания женщины — вранье. Об этом, по ее мнению, говорят и все собранные следствием доказательства. Потому женщина после суда отправилась домой, а не в камеру заключения, поделилась она в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

«Это она просто выгораживает своего сына, поэтому, как я понимаю, ни суд, ни полиция не поверили. По времени смерти она не могла находиться в этом доме. То что она рассказала, она подтвердила, что убийство действительно было совершено в доме, где жила дочь. А дальше ее и не арестовали, она была отправлена домой, и 2 или 3 ноября продолжится слушание», — отметила собеседница.

При этом, уверена она, мать ее зятя в убийстве замешана, но в качестве пособника. Вероятнее всего, она помогала сыну избавляться от трупа и отмывать дом после кровавой расправы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о деталях убийства 12-летней школьницы ее одноклассником.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+7° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
63.49
-0.27 62.59
0.24
🧙‍♀ Гороскоп на 14 октября для всех знаков зодиака

Последние новости

15:31
ВКС России поразили объекты военного управления под Киевом и Харьковом
15:25
Прямая трансляция пресс-конференции Путина по итогам саммита СВМДА в Астане
15:23
Песчинка в огромной вселенной: жизненные трагедии Кулагина
15:19
Как заботиться о коже осенью и зимой — лайфхаки от дерматолога
15:10
Более 170 боевиков уничтожили ВС России в районе Николаева
15:05
Задержанный в Херсонской области пособник ВСУ раскаялся и зауважал русскую армию

Сейчас читают

Пранкер Вован раскрыл секрет успешных переговоров с политиками: они не откажут
«Переходи на темную сторону»: что означает странный принт на футболке Зеленского
Какой группе россиян положена отсрочка от частичной мобилизации?
Гротеск и законность: ведущий Сергей Майоров сменил телевидение на мундир прокурора

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Видео — любовный гороскоп на осень 2022 для всех знаков
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика