Два украинских самолета потерпели крушение в Полтавской области

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Два украинских самолета потерпели крушение в Полтавской области

Фото: www.globallookpress.com / Xie Ergai¡¤sitalasijianke

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Два украинских самолета потерпели крушение в Полтавской области. Об этом сообщило издание РБК-Украина, ссылаясь на заявление, которое сделал глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Лунин.

«Произошли авиационные катастрофы. Падали самолеты. Ждем от министерства обороны информацию, когда получим, будем понимать, что произошло», — подчеркивалось в заявлении.

Лунин отмечал, что ЧП произошло в районе Шишацкой общины 11 и 12 октября.

Детали случившегося уточняются. Предварительно, никто из гражданских не пострадал.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что под Бахмутом началось масштабное наступление.

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