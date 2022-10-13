Хищный зверь отлично вписывается в спокойную обстановку маленького, непримечательного городка.

Медвежонок из Камчатского края очень удивил одного из путешественников. Турист наслаждался видами поселка Озерновский, когда перед ним предстал косолапый мишка. Хищник спокойно ходил вблизи домов, невзирая на местную цивилизацию. Ошеломленный турист сразу запечатлел лесного гостя на камеру.

Наиболее изумительным страннику показалась реакция местных жителей и животных. Прибывший медведь ничуть не смущал обитателей поселка. Видимо, косолапые посетители стали обычным явлением для населения региона, поэтому те привыкли к сюрпризам из дикой природы.

«Да это всего лишь суровый камчатский хомяк!» — пошутили очевидцы.

Юг Камчатски стал не единственным местом, где можно повстречать настоящего медведя. Ранее медвежат заметили в Болотнинском районе Новосибирской области. Известно, что животные осиротели после смерти матери. Одного из них уже поймали, его ждет реабилитационный центр в Ленинградской области. Детеныш был сильно напуган после потери мамы, с ним проведет работу группа специалистов.

Увы, не всегда встреча медведей и людей заканчивается хорошо. Ранее в Ханты-Мансийском округе расстреляли невинного медвежонка. Зверь вышел к трассе в поисках сладостей. Один из водителей остановился, чтобы угостить бурого малыша, но не успел оглянуться, как из встречного пикапа вышли живодеры и бесстрастно выстрелили в медведя. 5-tv.ru опубликовал видео с происшествием. Теперь злоумышленников разыскивает полиция.