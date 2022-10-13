Не оставит его в покое: найдено тайное письмо Анджелины Джоли Брэду Питту

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 304

Найдено тайное письмо Анджелины Джоли Брэду Питту

Не оставит его в покое: найдено тайное письмо Анджелины Джоли Брэду Питту

Фото: www.globallookpress.com / Jaguar

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Актриса Анджелина Джоли собирается по-настоящему испортить репутацию экс-супруга Брэда Питта. Это доказывает попавшее в сеть письмо, которое звезда прислала экс-избраннику еще в начале прошлого года. Как сообщило издание MailOnline, на нем знаменитость довольно эмоционально призывает Питта быстрее разобраться с разделом винодельни, в которой пара когда-то праздновала свадьбу.

Артистка больше не желала зарабатывать на продаже спиртных напитков, ведь именно алкоголь стал причиной развода знаменитой пары. В том числе Анджелина отметила, что не хочет вести бизнес с алкоголиком, который причинял ей боль во время брака и тратил деньги из семейного бюджета на собственные нужды.

В письме актриса предложила Бреду самому выкупить долю или продать ее заинтригованным покупателям. Однако, звезда фильма «Бойцовский клуб» проигнорировал обращение, ведь потом подал в суд на бывшую жену из-за продажи ее доли без его ведома. Также артист не согласен с выдвинутыми обвинениями Джоли по поводу абъюзивных отношений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, зачем Джоли подала в суд на Питта из-за старого скандала.

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