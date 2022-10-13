ПАСЕ по инициативе украинских и эстонских делегатов обвинила РФ в «терроризме»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 536

Авторы резолюции об «эскалации» конфликта на Украине призвали страны-участницы ассамблеи «оказывать максимальное давление» на Москву.

ПАСЕ по инициативе украинских и эстонских делегатов обвинила РФ в «терроризме»

Фото: www.globallookpress.com / Council of Europe Parliamentary

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Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию, в которой российский режим признается «террористическим». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст утвержденного в Страсбурге документа об «эскалации украинского конфликта», опубликованный на сайте собрания.

В составе ассамблеи числятся 612 депутатов, в голосовании по резолюции участвовали 100 из них. За поправку о «террористическом режиме» выступили 99 человек, один предпочел воздержаться. В другой одобренной поправке к документу сказано, что политические партии РФ, проголосовавшие «за незаконные решения, посягающие на суверенитет и территориальную целостность Украины и других стран», являются «пособниками терроризма».

Авторы дополнений к резолюции по ситуации на Украине также призвали государства-члены ПАСЕ «оказывать максимальное давление» на Москву. Среди прочего признавшие поправки участники посоветовали профинансировать «восстановление Украины».

Важно отметить, что заявления ассамблеи как консультативной организации носят рекомендательный характер и не являются обязательными к исполнению.

Накануне голосования президент Украины Владимир Зеленский обратился к ПАСЕ по видеосвязи с предложением стать первой в мире структурой, назвавшей Россию «террористической» страной. Изменения в резолюцию (Полное название — «Дальнейшая эскалация агрессии РФ против Украины». — Прим. ред.) были внесены на рассмотрение восемью депутатами из Незалежной, Эстонии и других государств Балтии.

Ранее, писал 5-tv.ru, Генассамблея ООН не признала референдумы в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), Херсонской и Запорожской областях, теперь входящих в состав РФ, и приняла антироссийскую резолюцию. Также сообщалось, что МИД России назвал документ еще одним способом затянуть конфликт. В ведомстве отметили — данная резолюция не имеет ничего общего с защитой принципов Устава ООН.

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