Генассамблея ООН не признала референдумы и приняла антироссийскую резолюцию

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 4 270

Западные страны призвали весь мир выступить против изменения статуса Луганского, Донецкого, Херсонского и Запорожского регионов.

Генассамблея ООН не признала референдумы и приняла антироссийскую резолюцию

Фото: www.globallookpress.com / Cia Pak/UN Photo

Читайте нас в: Дзен Новости

Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), Херсонской и Запорожской областях, теперь входящих в состав РФ. Принятие ущемляющего права граждан Донбасса документа транслировалось в прямом эфире на сайте ООН. Сообщается также, что западные авторы резолюции призвали все государства, международные организации и спецструктуры выступить против изменения статуса «Луганского, Донецкого, Херсонского и Запорожского регионов Украины».

В тексте принятого ООН документа выражается «приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ». Россию в свою очередь осуждают за «аннексию» присоединенных территорий, отвергая идею выражения доброй воли их жителей. За резолюцию проголосовали 143 страны, против — пять (РФ, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа), воздержались — 35.

Результаты голосования по принятию антироссийской резолюции на Генассамблее ООНРезультаты голосования по принятию антироссийской резолюции на Генассамблее ООН. www.un.org

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал проект «политизированным и откровенно провокационным». По его мнению, в документе игнорируются факты, в том числе голоса жителей ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей, выбравших воссоединение с РФ. Также, уверен Небензя, резолюция подрывает «любые усилия в пользу дипломатического разрешения украинского конфликта.

«Россия сожалеет о том, что председатель 77 сессии Генеральной Ассамблеи ООН способствовал тому, чтобы Запад мог оказать давление на развивающиеся страны в вопросе голосования по антироссийской резолюции по референдумам в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях», — заявил постпред РФ при организации.

В конце сентября США и Албания вынесли на голосование в Совете Безопасности ООН проект вышеупомянутой резолюции. От Москвы, в том числе, потребовали немедленно вывести войска с территории Украины. Ранее 5-tv.ru выяснял, как «коллективный Запад» продвигает свои интересы в Генассамблее.

+6° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
63.76
0.08 62.59
0.24
Лучший способ привлечь в дом удачу: китайский совет дня на четверг, 13 ок...

Последние новости

15:30
Минобороны России сообщило о поражении четырех пунктов управления ВСУ
15:29
Захарова о заявлении Кулебы про Крым: «Главный дипломат признается в терроризме»
15:25
Бежавший от мобилизации Никита Пресняков оставил жену в России
15:23
Кабмин РФ выделит 29 миллиардов рублей на выплаты семьям с детьми из регионов
15:14
«Риск летального исхода»: врач оценил будущее Бони после восхождения на гору
15:10
«Суровый хомяк!» — дружба медвежонка с жителями Камчатки поразил туриста

Сейчас читают

Офтальмолог Азнаурян заявил об опасности просмотра телевизора в темноте
Лексус и Вован раскрыли: Кулеба признался в причастности Киева к атакам на Крым
"Свинтили от страха": Дробыш сообщил о возвращении покинувших Отчизну звезд

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Видео — любовный гороскоп на осень 2022 для всех знаков
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика