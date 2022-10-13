Генассамблея ООН не признала референдумы и приняла антироссийскую резолюцию

Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), Херсонской и Запорожской областях, теперь входящих в состав РФ. Принятие ущемляющего права граждан Донбасса документа транслировалось в прямом эфире на сайте ООН. Сообщается также, что западные авторы резолюции призвали все государства, международные организации и спецструктуры выступить против изменения статуса «Луганского, Донецкого, Херсонского и Запорожского регионов Украины».

В тексте принятого ООН документа выражается «приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ». Россию в свою очередь осуждают за «аннексию» присоединенных территорий, отвергая идею выражения доброй воли их жителей. За резолюцию проголосовали 143 страны, против — пять (РФ, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа), воздержались — 35.

Результаты голосования по принятию антироссийской резолюции на Генассамблее ООН. www.un.org

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал проект «политизированным и откровенно провокационным». По его мнению, в документе игнорируются факты, в том числе голоса жителей ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей, выбравших воссоединение с РФ. Также, уверен Небензя, резолюция подрывает «любые усилия в пользу дипломатического разрешения украинского конфликта.

«Россия сожалеет о том, что председатель 77 сессии Генеральной Ассамблеи ООН способствовал тому, чтобы Запад мог оказать давление на развивающиеся страны в вопросе голосования по антироссийской резолюции по референдумам в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях», — заявил постпред РФ при организации.

В конце сентября США и Албания вынесли на голосование в Совете Безопасности ООН проект вышеупомянутой резолюции. От Москвы, в том числе, потребовали немедленно вывести войска с территории Украины. Ранее 5-tv.ru выяснял, как «коллективный Запад» продвигает свои интересы в Генассамблее.