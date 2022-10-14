Рискуйте и пробуйте! Китайский совет дня на пятницу, 14 октября

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 14 октября?

Пятница будет энергетически холодной. Стихии будут помогать людям спокойным, расчетливым и предусмотрительным. Эмоциональным натурам будет нелегко. Имеет смысл запастись дополнительной порцией самообладания.

Совет дня: обязательно сделайте в пятницу что-нибудь новое. Можете открыть новый бизнес Можно выйти на новую работу, а можно просто пойти новым маршрутом на уже существующую. Главное — впустить в свою жизнь дух новизны.

Предостережение дня: не стоит в пятницу ходить по докторам. Эмпатия в этот день будет на очень низком уровне и это может повредить излечению.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на следующую неделю.