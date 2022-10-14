В школах Иркутской области и Бурятии объявили эвакуацию из-за мощного землетрясения

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Сейсмологи отмечают, что очаг находился на глубине десяти километров на дне озера Байкал.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Semen Likhodeev; 5-tv.ru

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Мощное землетрясение произошло сегодня в Забайкалье. В школах Иркутской области и Бурятии объявили экстренную эвакуацию. Здания ходили ходуном — в соцсетях расходятся вот такие кадры: в квартирах звенит посуда, трясутся люстры, распахивают шкафы и двери.

По данным сейсмологов, произошло землетрясение магнитудой 5. А затем регион содрогнулся еще несколько раз — это последовали афтершоки.

Очаг находился на глубине десяти километров на дне озера Байкал. От эпицентра до ближайшего населенного пункта в Бурятии — 30 километров. До Иркутска — около 100 километров. Специалисты уже обследовали дома и объекты инфраструктуры. Разрушений нет, никто не пострадал.

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