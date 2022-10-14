Путин назвал неприемлемыми заявления Макрона о роли РФ в карабахском конфликте

Президент России Владимир Путин назвал неприемлемыми заявления своего французского коллеги Эммануэля Макрона о роли РФ в конфликте в Нагорном Карабахе. По мнению лидера Франции, российская сторона якобы способствует дестабилизации на Кавказе через армянско-азербайджанский конфликт.

«Вместе с тем, конечно, я с удивлением прочитал некоторые комментарии президента Франции. Считаю, что в них отсутствует понимание самого хода конфликта. Поэтому они прозвучали некорректно, я бы сказал даже — извращенно, поэтому [эти высказывания] неприемлемы», — сказал Путин, уточнив, что при возможности еще раз обсудит данный вопрос с президентом Франции.

Также глава государства подчеркнул, что РФ всегда стремилась к урегулированию любых конфликтов и вопросов, связанных с Карабахом и вокруг него. До этого Макрон в эфире телеканала France 2 обвинил нашу страну в том, что она целенаправленно нагнетает обстановку на армяно-азербайджанской границе.

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