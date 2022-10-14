Путин назвал неприемлемыми заявления Макрона о роли РФ в карабахском конфликте

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 114

Обвинения французского лидера прозвучали в эфире телеканала France 2. Доказательств тому никаких не приводилось.

Путин назвал неприемлемыми заявления Макрона о роли РФ в карабахском конфликте

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Читайте нас в: Дзен Новости

Президент России Владимир Путин назвал неприемлемыми заявления своего французского коллеги Эммануэля Макрона о роли РФ в конфликте в Нагорном Карабахе. По мнению лидера Франции, российская сторона якобы способствует дестабилизации на Кавказе через армянско-азербайджанский конфликт.

«Вместе с тем, конечно, я с удивлением прочитал некоторые комментарии президента Франции. Считаю, что в них отсутствует понимание самого хода конфликта. Поэтому они прозвучали некорректно, я бы сказал даже — извращенно, поэтому [эти высказывания] неприемлемы», — сказал Путин, уточнив, что при возможности еще раз обсудит данный вопрос с президентом Франции.

Также глава государства подчеркнул, что РФ всегда стремилась к урегулированию любых конфликтов и вопросов, связанных с Карабахом и вокруг него. До этого Макрон в эфире телеканала France 2 обвинил нашу страну в том, что она целенаправленно нагнетает обстановку на армяно-азербайджанской границе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, переживет ли Европа энергокризис.

+7° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
63.49
-0.27 62.59
0.24
🧙‍♀ Гороскоп на 14 октября для всех знаков зодиака

Последние новости

15:36
Ей было всего 35: умерла звезда Московского цирка имени Никулина
15:33
Баланова рассказала о планах НМГ изменить географию своей дистрибуции
15:31
ВКС России поразили объекты военного управления под Киевом и Харьковом
15:25
Прямая трансляция пресс-конференции Путина по итогам саммита СВМДА в Астане
15:23
Песчинка в огромной вселенной: жизненные трагедии Кулагина
15:19
Как заботиться о коже осенью и зимой — лайфхаки от дерматолога

Сейчас читают

Пранкер Вован раскрыл секрет успешных переговоров с политиками: они не откажут
«Переходи на темную сторону»: что означает странный принт на футболке Зеленского
Какой группе россиян положена отсрочка от частичной мобилизации?
Гротеск и законность: ведущий Сергей Майоров сменил телевидение на мундир прокурора

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Видео — любовный гороскоп на осень 2022 для всех знаков
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика