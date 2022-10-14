Суд оставил актрису Татьяну Лазареву* в списке иноагентов

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 51

Помимо звезды шоу «33 квадратных метра» в РФ иноагентами признан ряд знаменитостей.

Суд оставил актрису Татьяну Лазареву* в списке иноагентов

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Ведущую Татьяну Лазареву* оставили в списке иноагентов. Решение об этом вынес Замоскворецкий суд столицы.

«Выявлены факты систематического распространения недостоверной информации касаемо политики РФ и проведения специальной военной операции на Украине, также она (Лазарева) негативно высказывалась в отношении граждан России в целом», — сказал представитель.

Знаменитость не раз говорила о политике России, оскорбляя соотечественников, а также о ходе спецоперации на Украине. Собственно, эти высказывания и послужили поводом для внесения звезды в соответствующий список. Кроме того, она критиковала государство в интервью иностранным изданиям и стала актрисой шоу, которое принадлежит президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Официальная формулировка для признания Лазаревой иноагентом — за «осуществление политической деятельности». К слову, к Минюсту обратились и другие звезды шоу-бизнеса, внесенные в документ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что произойдет в РФ в случае возвращения Лазаревой.

* — Признана иноагентом в РФ.

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