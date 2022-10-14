Пожар ценой в миллионы наблюдали жители элитного комплекса в Петербурге

Пожар ценой в миллионы рублей: в Петербурге сгорели сразу три дорогие иномарки. Они были припаркованы возле элитного жилищного комплекса на Петровском острове.

Огонь возник около пяти утра. Пожарные приехали быстро, в тушении участвовали десять человек, но это лишь уберегло соседние авто. BMW, Mini Cooper, Land Rover — уже не восстановить. Не исключено, что это был поджог.