Пожар ценой в миллионы наблюдали жители элитного комплекса в Петербурге
Дорогие иномарки полыхали так, что от них ничего не осталось. Восстановить машины невозможно.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Carlos Castro; 5-tv.ru
Пожар ценой в миллионы рублей: в Петербурге сгорели сразу три дорогие иномарки. Они были припаркованы возле элитного жилищного комплекса на Петровском острове.
Огонь возник около пяти утра. Пожарные приехали быстро, в тушении участвовали десять человек, но это лишь уберегло соседние авто. BMW, Mini Cooper, Land Rover — уже не восстановить. Не исключено, что это был поджог.
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