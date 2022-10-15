Власти Венгрии решили узнать мнение граждан о России

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В Венгрии проходит общенациональный опрос-анкетирование о России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Attila Volgyi; 5-tv.ru

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Только в Венгрии решили узнать у населения, как они относятся к России и происходящим в мире событиям.

Власти Венгрии — единственные в Европе — решили спросить своих граждан о ситуации вокруг России. Сегодня начался общенациональный опрос-анкетирование.

Вопросов несколько, их точная формулировка не опубликована. Но известно, что большинство касается санкций против российского газа и нефти, а также против атомной энергетики, которую пока не включили в санкционные пакеты. Также поднимается тема туризма — снижение потока гостей из России негативно отразилось на сфере, в которой заняты сотни тысяч венгров…

Идея анкетирования принадлежит премьер-министру Виктору Орбану, он призвал сограждан высказать свое мнения для того, чтобы «положить конец» росту цен на энергию.

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