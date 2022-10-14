Песчинка в огромной вселенной: жизненные трагедии Кулагина

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 56

У актера Леонида Кулагина обнаружили серьезные проблемы с алкоголем

Песчинка в огромной вселенной: жизненные трагедии Кулагина

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

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Культурный деятель знаменит по сериалу «Кулагин и партнеры», а что известно о его личной жизни?

Актер Леонид Кулагин обожает одиночество. Сам он считает себя незаметным и «ничтожной песчинкой в огромной вселенной». У артиста было много замечательных ролей, включая сериал «Кулагин и партнеры». Однако, помимо положительных моментов, в его жизни хватало и трагедий. О них сообщает KP.RU.

Сначала мужчина был женат на актрисе Миле Нельской. Первым потрясением стали ее измены Кулагину, а позднее выяснилось, что она скончалась от онкологии. Второй брак с супругой Эдеонорой Лапицкой тоже не обошелся без сюрпризов. Леонид Николаевич познакомился с будущей избранницей, когда она состояла в отношениях с другим актером.

«Эля была так неприлично прекрасна, что я потерял всякие ориентиры… Многое Эле пришлось пережить, со многим мириться. Я благодарен за это, наша семья полностью ее заслуга», — рассказывал Кулагин.

Также у культурного деятеля были проблемы с алкоголем в такой степени, что пришлось кодироваться. И все же тьма сменилась светом, позже у Кулагина появился сын Алексей, а сейчас он продолжает работу в кинематографе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кого из звезд обливали алкоголем.

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Песчинка в огромной вселенной: жизненные трагедии Кулагина

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