Экоактивистки испортили «Подсолнухи» Ван Гога томатным супом: какое наказание им грозит

Молодые леди даже не пытались бежать с места преступления. Напротив, делали все, чтобы и дальше привлекать внимание.

Знаменитое полотно Ван Гога «Подсолнухи» стало жертвой вандалов, а точнее — защитниц экологии. Все произошло несколько часов назад в Национальной галерее Лондона. На этих кадрах видно, как девушки обливают шедевр томатным супом, но покидать место инцидента не спешат. Они садятся под испорченной картиной, мажут руки клеем и приклеивают их к стене. Впрочем, ненадолго, в считанные минуты активисток задержали.

К счастью, от серьезных повреждений «Подсолнухи» уберегло толстое стекло. Стоимость полотна XIX века — более 70 миллионов фунтов стерлингов.