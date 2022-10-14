В Петербурге ищут голодного курьера, съевшего чужой заказ в кабине лифта

В Петербурге ищут голодного курьера, который явно съел чужую еду — достал продукты из термосумки, видимо, из заказа клиента.

Скандальное видео сняла камера видеонаблюдения в лифте. При этом, доставщик пытался не попасть в объектив, искал слепую зону и даже перевернул камеру вверх ногами. Но все эти ухищрения не помогли: большое зеркало в кабине отразило трапезу, которая возмутила многих — мало того, что это питание за чужой счет, так еще и антисанитария.