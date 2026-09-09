«Ньюстальгия»: в российские рестораны возвращаются бабушкины рецепты

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 27 0

Проверенные временем блюда предстают в новом исполнении.

В рестораны возвращаются бабушкины рецепты — новый тренд

Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В российские рестораны возвращается тренд на бабушкины рецепты

В российские рестораны вернулся тренд на бабушкины рецепты. Об этом Газета.ру рассказал основатель сети ресторанов русской кухни Михаил Гончаров.

По словам эксперта, интерес к старым блюдам возродился, потому что они снова кажутся публике новыми и необычными.

Например, около пятнадцати лет назад жюльен казался слишком «бабушкиным» и скучным, а сегодня в формате блинного рулета стал одной из самых успешных позиций. Рестораторы называют этот феномен «ньюстальгия» — современное переосмысление знакомых вкусов с использованием премиальных ингредиентов и инновационных технологий.

При этом в ресторанах не буквально копируют домашние рецепты, поскольку там другое оборудование и технологии.

«Ресторан, беря за основу старый домашний рецепт, почти всегда добавляет в него что-то свое, например неожиданный ингредиент или новый соус», — объяснил Гончаров.

Для старшего поколения это знакомое блюдо в новом прочтении, а для молодых — новое интересное сочетание. Люди ищут комфорт и искренние эмоции, и еда становится тем «транспортом», который позволяет на время вернуться в детство, но уже в современной интерпретации.

Ранее 5-tv.ru писал о резком повышении стоимости красной икры — на новогодний стол россиянам придется раскошелиться.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
86.47
0.28 100.50
0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:00
Российские войска освободили Озерное в Харьковской области
11:53
Мешала жара и сильный ветер: в Оренбургской области потушили ландшафтный пожар
11:47
Застолье без последствий: сколько можно хранить шашлык, чтобы он не испортился
11:42
«Ньюстальгия»: в российские рестораны возвращаются бабушкины рецепты
11:36
Глава Минфина США сравнил будущее Украины с послевоенной Германией
11:30
Несколько дней надежды: что произошло с пропавшим в Бурятии мужчиной

Сейчас читают

Первый складной iPhone уже близко: что покажет Apple на презентации новинок
Как снизить расход топлива у автомобиля
Исповедь Волочковой — о предательстве родных, деньгах, выборе между Сулейманом и Мальдивами
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео