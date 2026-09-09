«Ньюстальгия»: в российские рестораны возвращаются бабушкины рецепты

В российские рестораны возвращается тренд на бабушкины рецепты

В российские рестораны вернулся тренд на бабушкины рецепты. Об этом Газета.ру рассказал основатель сети ресторанов русской кухни Михаил Гончаров.

По словам эксперта, интерес к старым блюдам возродился, потому что они снова кажутся публике новыми и необычными.

Например, около пятнадцати лет назад жюльен казался слишком «бабушкиным» и скучным, а сегодня в формате блинного рулета стал одной из самых успешных позиций. Рестораторы называют этот феномен «ньюстальгия» — современное переосмысление знакомых вкусов с использованием премиальных ингредиентов и инновационных технологий.

При этом в ресторанах не буквально копируют домашние рецепты, поскольку там другое оборудование и технологии.

«Ресторан, беря за основу старый домашний рецепт, почти всегда добавляет в него что-то свое, например неожиданный ингредиент или новый соус», — объяснил Гончаров.

Для старшего поколения это знакомое блюдо в новом прочтении, а для молодых — новое интересное сочетание. Люди ищут комфорт и искренние эмоции, и еда становится тем «транспортом», который позволяет на время вернуться в детство, но уже в современной интерпретации.

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