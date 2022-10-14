Минюст внес кинокритика Антона Долина и еще пять журналистов в список иноагентов

Кинокритик Антон Долин признан иностранным агентом. Минюст РФ расширил реестр иностранных средств массовой информации (СМИ), выполняющих функции иноагента шестью фамилиями. Помимо Долина в списке оказались журналисты Иван Жадаев, Кирилл Харатьян, Владимир Рувинский, Вероника Куцылло и Наталия Телегина. Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте ведомства.

Кроме того, в перечень незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента попало молодежное движение «Весна», основанное в Санкт-Петербурге. В реестр граждан, выполняющих функции иноагента как физлица, осуществляющие политическую деятельность, включены главный редактор телеканала «Дождь»* Тихон Дзядко, пресс-секретарь блогера Алексея Навального Кира Ярмыш и его соратник Дмитрий Низовцев.

Отмечается, что зарубежными источниками активистки Ярмыш являются Украина и США, Низовцева — Украина. По закону физлица-иноагенты обязаны как минимум раз в шесть месяцев отчитываться о своей деятельности и целях расходования денег и использования собственности, переданных им из-за границы. При обращении в государственные органы и образовательные учреждения эти люди должны сообщать свой статус. То же правило касается публикуемых ими материалов. Нарушения грозят административной или уголовной ответственностью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о жизни звездного обладателя статуса иноагента, рэпера Алишера Моргенштерна* в эмиграции.

* — Признан в РФ СМИ-иноагентом.