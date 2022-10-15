Российские силы поразили арсенал с натовским оружием во Львовской области

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 1 211

Минобороны сообщило о поражении арсенала ВСУ с западным оружием в Бродах Львовской области

Российские силы поразили арсенал с натовским оружием во Львовской области

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Читайте нас в: Дзен Новости

О ходе спецоперации по защите Донбасса рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российские военные оружием большой дальности морского базирования поразили арсенал с западным оружием в Львовской области. Об этом на регулярном брифинге Минобороны РФ рассказал официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В населенном пункте Броды Львовской области поражен арсенал, на который были доставлены и где хранились значительные запасы поступившего от западных стран вооружения, военной техники и боеприпасов», — заявил он.

Конашенков также отметил, что Вооруженные космические силы (ВКС) России поразили пункты дислокации западных наемников «Иностранного легиона», то есть прибывших участвовать в боевых действиях на Украину из-за рубежа, и 59-й мотопехотной бригады ВСУ. В результате ракетных ударов киевский режим потерял 170 боевиков, четыре бронемашины и девять единиц автотранспорта.

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля. Москва не смогла остаться в стороне от конфликта между отделившимися Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) и киевским режимом после очередного обострения. Главы территорий Донбасса обратились к Кремлю за помощью после серии артобстрелов по мирному населению. Сегодня освобожденные от националистов ЛДНР, Херсонская и Запорожская области являются регионами России. По результатам референдумов такое решение приняло местное население.

На протяжении семи месяцев противостояния западные страны накачивают Незалежную вооружениями. На эти цели ушло около 93 миллиардов евро. Половина суммы была потрачена США, оставшаяся часть — их партнерами. В МИД РФ отмечали, что все военные грузы для Киева станут законной целью российской армии. Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, какое оружие поставляет Запад на Украину.

+4° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
63.06
-0.43 62.47
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на 15 октября для всех знаков зодиака

Последние новости

11:09
«Внутренний человек»: в «Ленинград Центре» открылась выставка художника Сослана Сосиева
10:58
ВСУ потеряли списки обучавшихся в ФРГ военных при отступлении под Херсоном
10:43
Женщина задавила 11-летнего мальчика на перекрестке в Петербурге
10:29
Пополнение в семье: Медведева показала новое фото с ребенком
10:12
ВСУ убили жителя ДНР и покалечили еще шестерых при очередных обстрелах
10:00
Умер заслуженный артист России Анатолий Хрусталев

Сейчас читают

«Не связывайся с парнями»: пугающие приставания Байдена к ребенку сняли на видео
ВС РФ применили современные артиллерийские комплексы «Пенициллин» на Украине
Не уберег: Зеленский довел Украину до состояния повсеместного развала и хаоса
Гротеск и законность: ведущий Сергей Майоров сменил телевидение на мундир прокурора

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Видео — любовный гороскоп на осень 2022 для всех знаков
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика