О ходе спецоперации по защите Донбасса рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российские военные оружием большой дальности морского базирования поразили арсенал с западным оружием в Львовской области. Об этом на регулярном брифинге Минобороны РФ рассказал официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В населенном пункте Броды Львовской области поражен арсенал, на который были доставлены и где хранились значительные запасы поступившего от западных стран вооружения, военной техники и боеприпасов», — заявил он.

Конашенков также отметил, что Вооруженные космические силы (ВКС) России поразили пункты дислокации западных наемников «Иностранного легиона», то есть прибывших участвовать в боевых действиях на Украину из-за рубежа, и 59-й мотопехотной бригады ВСУ. В результате ракетных ударов киевский режим потерял 170 боевиков, четыре бронемашины и девять единиц автотранспорта.

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля. Москва не смогла остаться в стороне от конфликта между отделившимися Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) и киевским режимом после очередного обострения. Главы территорий Донбасса обратились к Кремлю за помощью после серии артобстрелов по мирному населению. Сегодня освобожденные от националистов ЛДНР, Херсонская и Запорожская области являются регионами России. По результатам референдумов такое решение приняло местное население.

На протяжении семи месяцев противостояния западные страны накачивают Незалежную вооружениями. На эти цели ушло около 93 миллиардов евро. Половина суммы была потрачена США, оставшаяся часть — их партнерами. В МИД РФ отмечали, что все военные грузы для Киева станут законной целью российской армии. Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, какое оружие поставляет Запад на Украину.