Валерия раскрыла секрет стройной и спортивной фигуры в 54 года

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 1 137

Певица Валерия поразила поклонников стройной фигурой в 54 года

Валерия раскрыла секрет стройной и спортивной фигуры в 54 года

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Многодетная мама и востребованная артистка не забывает уделять время работе над красотой тела.

Певица Валерия показала, как выглядит в спортивном купальнике, получив сотни восторженных комментариев подписчиков. В 54 года звезда может похвастаться девичьей стройностью. Как оказалось, это не просто везение, а результат многолетних практик — артистка увлекается йогой. Как рассказала Валерия в личном блоге, практики буквально перевернули ее сознание и вывели на новый уровень понимания принципов заботы о теле.

«Казалось бы, столько лет ее практикую, но чем дальше, чем больше кажется нераспутанных узлов. Это невероятно увлекательный процесс — познание своего физического „я“. Наше тело отражает чем и как мы живем, а спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Если не можем изменить мир вокруг себя, давайте копать вглубь собственных недр», — написала певица.

Певица Валерия много лет увлекается йогойПевица Валерия много лет увлекается йогой. Instagram* / valeriya

На опубликованном фото Валерия стояла в сложной асане, демонстрируя не только мастерство, но и изгибы без единой складочки и изъяна. Почитатели не скрывали зависти. Некоторые отмечали, что в свои 30 не смогут так согнуться, как артистка в 54. И это после многих лет труда на износ, рождения троих детей — все они уже взрослые. Более того, звезда уже дважды бабушка! Малышку Селин ей подарил младший сын Арсений, а крошку Даниэля — дочь супруга Иосифа Пригожина.

Исполнительница ведет здоровый образ жизни, занимается спортом и йогой, эффектно одевается и активно пользуется социальными сетями. Стареть отказывается, чем восхищает преданных фанатов. Недавно она устроила «день любви к себе» и отправилась в салон красоты. Ранее 5-tv.ru показывал, как изменилась певица Валерия после нескольких месяцев отказа от услуг косметолога.

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