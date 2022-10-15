Звезда снова в шоке: Сергея Зверева изводят пьющие соседки

Рядом со стилистом поселились женщины, очень далекие от образа леди. На замечания пьянствующие дамы отвечают сложными матерными конструкциями. Отчаявшись, Зверев попросил помощи у фанатов.

Стилист, певец и с недавних пор депутат-экозащитник Сергей Зверев пожаловался на новых соседей-беженцев, которые ведут маргинальный образ жизни. По словам звезды, дамы (в квартире поселились несколько женщин) курят вместе со своими детьми, регулярно устраивают пьяные вечеринки с гостями, а на замечания реагируют криками и нецензурной бранью. Зверев растерян, не знает, как вернуть свою прежнюю спокойную жизнь в столичной многоэтажке.

«Помогите, пожалуйста, советом, как бороться с неадекватными и агрессивными соседями. Сил моих больше нет! Месяца два назад в соседнюю квартиру въехали беженцы. Женщина лет 40 и две ее племянницы. Она курит и бухает, аж весь подъезд пропах алкоголем и сигаретами, а я не выношу табачную вонь. Консьержка постоянно делает замечания. Результата нет! В ту квартиру постоянно приходят пьяные девушки и парни!» — опубликовал в соцсетях крик души стилист.

Как рассказал Зверев, недавно поздней ночью он снова проснулся от звуков нетрезвой гульбы и соответствующих «ароматов». В окно он увидел племянницу соседки с «абсолютно пьяной» женщиной, обе курили, рядом стояли бутылки из-под алкоголя. Дебоширки «ржали как лошади», вели себя вызывающе. Не выдержав, звездный парикмахер попытался угомонить соседок, но вскоре пожалел о своем решении.

«Они послали меня матом! Выходит, если ты беженец, тебе можно так себя вести! Можно в чужом доме вонять и хамить! Вызвал полицию. Увидев их, племянница Арины тут же ринулась в подъезд, оставив у дома окурки и бутылки. Я — к двери и что вижу: пьяная женщина шатается и бьется то об мою дверь, то об дверь соседей!» — поделился Зверев.

После «метаний» по коридору женщину стошнило. К счастью стилиста, не в общедомовом пространстве, а в соседней квартире. Но, жалуется знаменитость, все равно неприятно.

Стилист в шоке, он признался — не знает уже, что делать и куда обращаться. Никакие меры не действуют, соседка Арина комментирует претензии артиста относительно табачного дыма емко и содержательно: «Не нравится — не нюхай». После продолжает вести себя аморально и вовлекать в пьянство племянниц. Подписчики советуют Звереву не бросать борьбу за спокойствие и почаще звонить участковому.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Зверев решил устроить гламурное модное шоу в Музее бытовых отходов в Иркутстке.