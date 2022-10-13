Он пытался спасти друга: автобус насмерть сбил ребенка на юго-западе Москвы

Мальчик пересекал дорогу по пешеходному переходу на самокате, когда автобус поворачивал.

Автобус насмерть сбил ребенка на юго-западе Москвы. Как сообщил источник 5-tv.ru, трагедия произошла на Литовском бульваре.

По словам очевидцев происшествия, десятилетний мальчик пытался пересечь дорогу по пешеходному переходу на самокате вместе со своим сверстником. В результате ребенок попал под колеса автобуса, который в этот момент поворачивал.

На кадрах, которые появились у 5-tv.ru, запечатлено, как мальчики начинают переходить дорогу одновременно с поворачивающим автобусом. транспортное средство мгновенно подминает под себя одного из них, второй же остается нетронутым. Затем автобус останавливается.

Мальчик скончался на месте от полученных травм. к месту трагедии прибежала мама, и ей стало плохо — понадобилась скорая помощь. Сейчас на месте происшествия работают медики и сотрудники ДПС. Подробности происшествия устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

В свою очередь, ГУП «Мосгортранс» окажет материальную помощь семье мальчика. в ведомстве уточнили, что дорожно-транспортное происшествие произошло около 15:30 по московскому времени на перекрестке Литовского бульвара и улицы Айвазовского.

«Сотрудники „Мосгортранса“ помогут с оформлением необходимых документов для получения страховой выплаты, а также окажут материальную помощь семье погибшего», — рассказали в пресс-службе агентству городских новостей «Москва».

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