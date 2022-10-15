«Внутренний человек»: в «Ленинград Центре» открылась выставка художника Сослана Сосиева

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 85

В «Ленинград Центре» открылась выставка художника Сослана Сосиева

Фото, видео: 5-tv.ru

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Уникальные персонажи творца помогут посетителям познать себя истинных, обрести спокойствие и раскрыть тайны мироздания. Такого еще не видели!

Место, где каждый может побыть ребенком, вспомнить, о чем мечтал, что любил, когда был маленьким, чего боялся и о чем переживал. Все это — в работах талантливого художника Сослана Сосиева, чья выставка «Внутренний человек» открылась в галерее шоу-пространства «Ленинград центр». На вернисаже побывал специальный корреспондент Максим Облендер.

Там, где живут единороги, где обладаешь суперспособностями, где облака ближе, чем кажутся, а фантазии сбываются — все это в твоей голове.

«В каждом из нас есть внутренний человек и в каждом из нас свой мир со своими цветами, интонациями и он меняется», — отмечает художник Сослан Сосиев.

Его имя известно в творческих кругах — член Союза художников, чьи работы можно встретить на крупных выставках и в частных коллекциях. Но экспозиция такого масштаба у Сослана Сосиева проходит впервые. Это срез его творчества за три последних года.

«Каждый зал это не только уникальная техника, акрил, масло, аэрография, но и настроение Внутреннего человека. Зал меланхолия это про уникальность и хрупкость детства, маленьких мечтателях, о маленьких философах, способных переживать не всегда приятные взрослые эмоции», — показал Облендер.

«Как я говорил, в том зале в центральном ярком зале у нас отсутствует горизонт почти во всех работах. Здесь он почти в каждой работе он подчеркнут, он либо присутствует как здесь, либо в другом виде, главное чтобы было ощущение заземления», — рассказал деятель искусства.

Зал с работами, выполненными аэрографом, мрачный, словно полный переживаниями, центральный — яркий и безграничный.

Сюжеты под стать самому пространству — «Ленинград Центру», площадке, где искусство не имеет четких форматов и рамок. Невероятные шоу и постановки, смешение жанров и новые имена. Художника заметили, более того, предложили сотрудничать и после выставки.

«Да, это возможно будет какой-то видеоконтент, к будущим нашим шоу в Ленинград центре, или какие-то декорации, или костюмы, в том числе», — поделилась куратор выставки Екатерина Халецкая.

Но главное, что вернисаж удался, то, к чему так долго готовились, составляя видеоряд, компонуя залы, подбирая музыку.

«Вот эта наивность, которая в них сочетается с высокой техникой исполнения, она подкупает, конечно. И как мы знаем, художник изображает себя, и через этих персонажей мы заглядываем во внутренний мир художника», — заметила посетитель выставки Елена Жеребкова.

Сам автор говорит, не любит, когда одна и та же картина подолгу висит на стене, какой бы удачной ни была. Это все равно, что каждый день пересматривать любимый фильм — надоест. А значит, новые работы и выставки не заставят себя ждать, когда этого захочет его «внутренний человек».

«Внутренний человек»: в «Ленинград Центре» открылась выставка художника Сослана Сосиева

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