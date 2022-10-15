Заокеанский лидер предпочитает уклоняться от неудобных вопросов журналистов, делая вид, что в стране все в порядке.

Президенту США Джо Байдену сделали скидку на кесадилью с курицей в Лос-Анджелесе. Об этом сообщило издание New York Post. Во время покупки еды он не стал отвечать журналистам на вопрос о высоком ценнике на бензин. В частности, он составляет $7 за галлон в Калифорнии. Американский лидер лишь пояснил, что «так было всегда».

До этого Байден смутил девочку. Глава Штатов положил ей на плечо руку и посоветовал не вступать в серьезные отношения до 30 лет. Также газета Daily Mail писала о том, что американский президент упал с велосипеда, катавшись с другими людьми. Незадолго до случившегося политик подъезжал к газетчикам поздороваться и помахал рукой.

К слову, политикой Джо Байдена уже давно недовольны в стране. Это сочетается со странными поступками заокеанского лидера, который может поздороваться с тем, кого нет, путать имена или забыть, где в знакомом ему помещении выход. При этом Байден перекладывает всю вину на своего российского коллегу Владимира Путина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, где заблудился Байден.