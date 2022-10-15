«Обман на высшем уровне»: как власти Финляндии воруют деньги россиян под предлогом выдачи визы

Финский журналист Кости Хейсканен предупреждает граждан РФ о вопиющем поведении правительства государства. Потакает тому сам министр иностранных дел!

Власти Финляндии издеваются над россиянами — визовые проблемы не то что не решаются, напротив, людям только усложняют жизнь! Как рассказал в эксклюзивном интервью 5-tv.ru журналист Кости Хейсканен, глава МИД иностранного государства Пекка Хаависто активно продвигает антироссийскую кампанию, в результате которой туристы получают кукиш вместо отметок в паспортах, теряя при этом большие деньги.

«Россиян обманывают! Финские пограничники аннулируют многим визы или Генконсульство Финляндии берет деньги, но не выдает визы. Мы сейчас обращаемся в Совет по правам человека Европы и ООН, потому что получается то, что людей обманули, им сказали, что они могут совершенно спокойно попадать в страны ЕС, а оказывается, что они никуда не могут!» — подчеркнул Хейсканен.

Журналист добавил, что опасность подстерегает россиян, в частности, на переходе российско-финляндской границы через КПП «Брусничное» (Nuijamaa — Прим. ред.). Там проверяющие натурально зверствуют, подчеркнул Кости Хейсканен, отметив, что досматривают людей не только граждане Финляндии, но и надзорные из Эстонии и Польши. Понимания от них ждать точно не приходится.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что будет с Финляндией, у которой закончились деньги из-за отсутствия российских туристов.