«Обман на высшем уровне»: как власти Финляндии воруют деньги россиян под предлогом выдачи визы

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 5 920

Журналист Хейсканен: власти Финляндии воруют деньги россиян под предлогом выдачи визы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Frank Hoermann/SVEN SIMON; 5-tv.ru

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Финский журналист Кости Хейсканен предупреждает граждан РФ о вопиющем поведении правительства государства. Потакает тому сам министр иностранных дел!

Власти Финляндии издеваются над россиянами — визовые проблемы не то что не решаются, напротив, людям только усложняют жизнь! Как рассказал в эксклюзивном интервью 5-tv.ru журналист Кости Хейсканен, глава МИД иностранного государства Пекка Хаависто активно продвигает антироссийскую кампанию, в результате которой туристы получают кукиш вместо отметок в паспортах, теряя при этом большие деньги.

«Россиян обманывают! Финские пограничники аннулируют многим визы или Генконсульство Финляндии берет деньги, но не выдает визы. Мы сейчас обращаемся в Совет по правам человека Европы и ООН, потому что получается то, что людей обманули, им сказали, что они могут совершенно спокойно попадать в страны ЕС, а оказывается, что они никуда не могут!» — подчеркнул Хейсканен.

Журналист добавил, что опасность подстерегает россиян, в частности, на переходе российско-финляндской границы через КПП «Брусничное» (Nuijamaa — Прим. ред.). Там проверяющие натурально зверствуют, подчеркнул Кости Хейсканен, отметив, что досматривают людей не только граждане Финляндии, но и надзорные из Эстонии и Польши. Понимания от них ждать точно не приходится.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что будет с Финляндией, у которой закончились деньги из-за отсутствия российских туристов.

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