Командира ВСУ заочно арестовали в Москве за обстрел мирного населения в Донбассе

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 128

Вячеслав Котлик объявлен в международный розыск.

Командира ВСУ заочно арестовали в Москве за обстрел мирного населения в Донбассе

Фото: www.globallookpress.com / Andy Dean

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Басманный суд столицы заочно арестовал командира десятой отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Вячеслава Котлика. Ему предъявлено обвинение в связи с обстрелом мирного населения в Донбассе в 2021 году. Мужчина объявлен в международный розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

В материале отмечается, что подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания в РФ или экстрадиции в Россию. Котлику вменяется статья УК РФ о применении запрещенных средств и методов ведения войны.

Накануне Басманный суд также удовлетворил ходатайства о заочном аресте еще четырех командиров ВСУ, причастных к обстрелам гражданского населения в Донбассе в 2015 и 2016 годах.

Вячеслав Котлик — офицер ВСУ, военный преступник в звании полковника. До 2020 года Котлик был командиром танкового взвода, после чего повышен до командира 10-ой отдельной горно-штурмовой бригады, образованной в 2015 году в городе Белая Церковь.

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