Лукашенко рассказал правду о дружбе с Путиным

Белорусский лидер Александр Лукашенко раскрыл правду о дружбе с президентом России Владимиром Путиным. В интервью агентству NBC лидер Республики признался, что не знает никакого другого человека, которому мог бы также, всецело доверять.

«Если говорить о наших личных отношениях с президентом Путиным, ну, они не всегда были безоблачными. Вы знаете, что мы и спорили, и ссорились порой. Но как самые близкие друзья и надежные партнеры. Как я однажды сказал, такого уровня взаимоотношений, как между президентами Белоруссии и России, нет ни у кого», — подчеркнул Лукашенко.

Кроме того, коллега Путина отметил, что всегда восхищался его умом и управленческими навыками. Российский лидер — безусловный авторитет, к мнению которого нужно и важно прислушиваться.

«Это не то, что вы думаете на Западе и в США. Абсолютно адекватный, здоровый, спортивно подтянутый человек. Как вы это видите внешне. Абсолютно адекватный человек», — добавил Александр Лукашенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отношения России и Белоруссии только укрепились на фоне внешнего кризиса. Так, например, недавно было принято решение создать совместную группировку войск.